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Польский МИД: Вид на жительство в Польше есть у 25,6 тысяч белорусов

Около 57% иностранцев с действующим видом на жительство в Польше в возрасте от 20 до 39 лет.

На 1 января 2020 года почти 423 000 иностранцев имели действительные виды на жительство в Польше, из них белорусов — 25,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Польши пишет издание Rzeczpospolita (перевод - «Еврорадио»).

Больше всего видов на жительство в Польше получили граждане Украины — 214,7 тысячи человек. Далее идут граждане Беларуси, Германии (21,3 тыс.), России (12,5 тыс.), Вьетнама (12,1 тыс.), Индии (9,9 тыс.), Италии (8,5 тыс.), Китая (8,5 тыс.), Великобритании (6,3 тыс.) и Испании (5,9 тыс.).


МИД Польши также сообщил, что с 2008 года по 24 сентября 2019 года дипломатические представительства в Беларуси выдали белорусам 131 770 карт поляка.

Около 57% иностранцев с действующим видом на жительство в Польше в возрасте от 20 до 39 лет, почти 26% — от 40 до 59 лет и 12% — до 20 лет.
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