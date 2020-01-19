В Беларуси запретят цирки с животными? Власти прислали ответ





Что говорилось в петиции: кратко

Сейчас около 45 стран мира полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных. Основные аргументы в пользу этого ограничения – жестокая дрессировка, завязанная на выработке у дикого животного страха, а также высокая смертность при перевозке и негативного влияние шоу на психику зрителей. Беларусь к таким выводам еще не пришла.





Вот шесть пунктов, которыми авторы обращения защищали свою точку зрения:





Условия, в которых содержатся животные, не совместимы и не пригодны, учитывая их естественную среду обитания. Шум, свет и вибрации постоянных переездов и репетиций, клетки – все это вызывает стресс и нестабильное самочувствие животного. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров. Невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний, стресс и недолжное содержание приводит к смерти животного. На представлении не берут во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если «артист» ранен или болен, он продолжает выступление. Есть нескончаемое количество случаев, когда измученные животные убегают из цирка и погибают за их пределами от принесенных им страданий и увечий. На просторах интернета достаточно разоблачающих видео и массовых акций протеста. Доказательства, которые может посмотреть каждый, но не каждый готов увидеть эти жестокие кадры издевательства и садизма.

«Цирки с животными – пережиток прошлого, уходящий корнями в Древний Рим, «славный» гладиаторскими боями, массовыми затравливаниями животных и людей на аренах на потеху кровожадной толпе. <…> Мы за современную Беларусь», – писали в петиции.





Что сказано в ответе Минприроды

Ответ пришел за подписью замминистра Александра Корбута. Беларусов заверили, что Минприроды полностью поддерживает идею об отказе от цирков с животными.





Ведомство подчеркнуло, что вопрос использования животных для «зрелищных мероприятий» должен регулироваться законом. По идее, его предстоит разработать Министерству жилищно-коммунального хозяйства и депутатам. Еще в 2017 году Минприроды предлагало Минжилкомхозу заняться этим вопросом, а также ввести запрет на цирки с животными.







