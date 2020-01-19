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В Австрии легковушка сбила шедших по дороге троих дальнобойщиков из Беларуси. Один из них погиб

В прошедшую субботу в Австрии итальянский водитель сбил на дороге трех мужчин — это были белорусские дальнобойщики.

Один из них погиб, сообщает Salzburger Nachrichten (перевод — tut.by) со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло около 12.00 в субботу, 18 января, в австрийском городе Арнольдштейн, недалеко от границ с Италией и Словенией.

Легковой автомобиль ехал по заснеженной крутой дороге, а по противоположной стороне в это время шли три пешехода. Предположительно, легковушку при повороте направо занесло на людей и их прижало к ограждению или отбросило в его сторону. Возможно, один человек от удара отлетел в лес.

Помощь пострадавшим пришла поздно. В результате аварии два человека получили травмы, один погиб.


По данным полиции, пострадавшие пешеходы — белорусские водители грузовиков, которые работали на литовскую компанию. На выходных они припарковали свои машины в городке Тёрл-Маглерн и намеревались ходить по магазинам пешком. За рулем легкового авто, который совершил ДТП, был 73-летний итальянец, проживающий в Австрии.

Полиция выясняет подробности аварии, гособвинитель конфисковал автомобиль для дальнейших осмотров.

По неподтвержденной информации, погибший пешеход — 30-летний житель Пинска. Получить комментарий у литовской фирмы-перевозчика журналистам не удалось.
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