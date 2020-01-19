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«Пул Первого»: Лукашенко каждый год на Крещение окунается в купель

Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого» рассказал, как Александр Лукашенко отмечает Крещение Господне.

«Лукашенко каждый год на Крещение окунается в купель. Сегодня — тоже. Но без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса. И обязательно ходит в баню — это тоже традиция», — объяснил автор телеграм-канала.

Сам себя президент Беларуси верующим не считает. Крылатой стала его фраза про православный атеизм, пишет reform.by

«Я атеист, но я православный атеист!» — заявил как-то журналистам Александр Лукашенко.
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