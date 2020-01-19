На берегу Свислочи в центре Минска нашли труп мужчины
Утром 19 января минчанка выгуливала собаку на набережной Свислочи возле гостиницы «Беларусь». Возле пешеходного мостика между гостиницей и Дворцом спорта собака нашла тело мужчины 30-35 лет. Оно лежало на берегу, сообщает «Минск-Новости». Информацию подтвердили в Центральном РУВД Минска.
Женщина вызвала милицию и «скорую».
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
15:17 19/01/2020
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