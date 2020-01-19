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«Телега без техосмотра, а лошадь на летних подковах». В Гомеле столкнулись конь и автобус

В Гомеле случилось необычное ДТП, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях.

Городской автобус, который ехал по маршруту «Кристалл – Головинцы», столкнулся с лошадью с телегой. В этот же день кто-то из пользователей «ВКонтакте», ставший, видимо, очевидцем необычного ДТП, разместил фото с места происшествия в паблике под названием «Это Гомель, детка», пишет "Комсомольская правда".

И понеслось! В сети тут же появились комментаторы, рассуждающие о причинах ДТП.

- ЧП случилось из-за того, что повозка была без техосмотра и на летней резине, а лошадь – на летних подковах, - пишет один.

- Для «водителя» повозки ситуация плохая. По закону гужевой транспорт не подлежит обязательному страхованию гражданской ответственности, - подхватил дугой. - Это значит, что если его признают виновником ДТП, ему придется возмещать ущерб из личных средств.

В общем, новость стала хитом.

Кстати, правоохранители ДТП не прокомментировали вообще никак. Кто там действительно прав, а кто виноват, никто пока не знает. Но на фото отчетливо видно: лошадка не пострадала. Досталось только телеге.
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