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Принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов

Принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, сказано в заявлении Букингемского дворца, передает ВВС News Русская служба.

Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Кроме того, принц Гарри и Меган не смогут быть официальными представителями королевы.

«После многих месяцев разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи, — сказано в заявлении Елизаветы II. — Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь».

Финансовая независимость

Как сказано в заявлении Букингемского дворца, Гарри и Меган понимают, что теперь им придется отказаться от исполнения королевских обязанностей, в том числе от официальных мероприятий, связанных с армией.

«Они больше не будут получать государственные средства на исполнение королевских обязанностей. С благословления Королевы герцог и герцогиня Сассекские продолжат поддерживать свои частные патронатные инициативы и связи», — отмечается в заявлении дворца.

10 дней назад принц Гарри и его супруга Меган заявили, что сложат с себя основные обязанности, которые связаны с королевской семьей. Они также сказали, что будут стремиться к финансовой независимости.

Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что планируют жить в Британии и в Канаде.

Букингемский дворец заявил в субботу, что не станет сообщать, как будет организована охрана Гарри и Меган.

Ранее журналисты неоднократно задавались вопросом, кто и как будет платить за обеспечение безопасности королевской пары — особенно, если они будут жить за пределами Британии. Сейчас охраной членов королевской семьи, в том числе Гарри и Меган, занимается британская полиция.
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