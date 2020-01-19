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В Германии покажут оперу по книге Светланы Алексиевич

В государственной опере Штутгарта 2 февраля покажут оперу «Время Секонд-хэнд». Сценарий для нее написал Сергей Невский, по мотивам одноименной книги Светланы Алексеевич, сообщает stravinsky.online.

«Время Секонд-хэнд» — это часть оперного проекта — спектакля «Борис». Сначала на сцене Штутгартской оперы будет исполнена первая редакция «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского, а потом, как оперный контрапункт, — опера «Время Секонд хэнд».

— В ее летописи посткоммунистической эпохи, как и у Пушкина, речь идет о смутном времени, у Алексеевич — о 90-х. В опере Мусоргского (и тексте Пушкина) второстепенные персонажи оказываются двигателями истории, получают неожиданный вес (полноценными фигурами становится такие герои, как Мамка или Варлаам), а у Алексиевич «маленький человек» вершит суд над историей. Я сам написал либретто в диалоге с режиссером Георгом Диттрихом и драматургом Мироном Хакенбеком. Светлана Алексиевич его одобрила, — объясняет идею Сергей Невский. — Общая конструкция спектакля такова, что действие Бориса происходит в будущем, после некоей катастрофы, а моей оперы — в настоящем, это флэшбэки в альтернативной реальности.
The Village
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