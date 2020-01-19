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В Беларуси определены даты бесплатных консультаций адвокатами

В 2020 году будут пять дней, когда специалисты бесплатно проконсультируют малоимущих граждан.

Специалисты Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) утвердили даты бесплатных консультаций малоимущих граждан. В 2020 году адвокаты проконсультируют:

13 марта (пятница) – по случаю Дня Конституции Беларуси;
8 мая (пятница) – по случаю Дня Победы;
26 июня (пятница) – по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси;
1 октября (четверг) – по случаю Дня пожилых людей;
4 декабря (пятница)– по случаю Дня юриста.

В эти дни бесплатно консультируют во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.
"Белорусский партизан"
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