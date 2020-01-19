Больше не Королевские Высочества: Гарри и Меган получили отставку













"Герцог и герцогиня более не будут именоваться "Их Королевские Высочества", поскольку не будут более являться работающими членами королевской семьи. Герцог и герцогиня изъявили желание выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Британии", - говорится в сообщении дворца.





Отныне пара не будет получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей. Также они не смогут более представлять королеву на официальных мероприятиях.





Накануне стало известно, что Маркл распустила весь британский персонал: все люди, служившие герцогам верой и правдой, оказались не нужны экс-актрисе. Также СМИ сообщили, что она снова возвращается в Голливуд.



