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Созданы первые в мире биороботы

Ученые Университета Вермонта в США разработали первых в мире роботов, которые полностью построены из живых клеток. Об этом сообщает издание Science Alert.

Создатели назвали свое изобретение ксеноботами. Биороботы представляют собой крошечные шарики субмиллиметрового размера, состоящие из 500-1000 клеток. Они способны двигаться, самоорганизовываться и перемещать микроскопические "грузы", например, лекарства. По словам ученых, это новый класс искусственных объектов — живой, программируемый организм.

Разработчики использовали суперкомпьютер и алгоритм, который позволил объединить несколько сотен клеток кожи и сердца лягушки Xenopus laevis в различных конфигурациях. Ученые задавали требуемые параметры, например, способность к передвижению, и алгоритм генерировал подходящие для этой цели сборки. Всего сгенерировали около тысячи конфигураций, наиболее удачные из которых отобрали с помощью микроскопических щипцов и электрода.

Машины перемещались в водной среде в течение недели без необходимости в добавлении дополнительных питательных веществ. Клетки кожи выполняли функцию строительных лесов, а клетки сердечной мышцы обеспечивали способность к перемещению.
Oxu.az
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