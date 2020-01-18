+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вода, набранная 18 января в Сочельник, является Богоявленской, а 19 января – Крещенской

Крещение является одним из важнейших церковных праздников. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами. Так, она помогает не только справиться с различными проблемами со здоровьем, но также защищает от негатива.


Жидкость, которую освятили в праздник Богоявления, называют Великой или годовой водой. 

Для того, чтобы ее освятить в водоемах делают проруби в виде креста, а также это место украшают лентами или резными кусками льда, пишет belnovosti.by 

Поскольку крестный ход в 2020 состоится в ночь с 18 на 19 января, то воду можно освящать в любой из этих дней. Чаще всего ее наделяют целебными свойствами сразу же после церковного обряда.

В период с 17 по 20 января с научной точки зрения повышается электромагнитная активность воды и меняется ее структура. 

Временной промежуток времени для каждого региона различен, все зависит от часового пояса.

Желательно не просто набрать воду, а совершить для этого праздничный обряд и прочитать молитвы, только так жидкость будет применяться для благих целей.

Если использовать ее без веры, эффект наоборот может быть отрицательным.


Накануне праздника Крещения Господне и в день его у источников собираются огромное количество людей, которые хотят набрать в емкость целебной жидкости. 

Вода, набранная 18 января в Сочельник, является Богоявленской, а 19 января – Крещенской.

Служители церкви считают, что лучше всего набирать святую воду после службы, то есть, в ночь с 18 на 19 января и до вечера Крещения.

Рекомендуется набирать воду из источника 19 января с полуночи до полудня.

Именно в эти часы вода обладает наибольшей электропроводностью, а также становится целебной по следующим причинам:

изменяется ее структура, становится «аномальной»;
в ней появляется необычайная энергетика;
пропадают бактерии;
такая вода не подвергается порче.
Ученые считают, что в данный промежуток чудеса случаются не только в водных природных источниках, но также меняется и человеческое биополе, улучшается энергетический потенциал, повышается иммунитет.

При попадании в организм Святой воды из него исчезают патогенные и токсичные образования.
Божена Андрушко
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru