Варшава предъявила список объектов культуры, которые она считает реквизированными СССР
Красная армия и НКВД "во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", отмечается в сообщении МИД Польши
Министерство иностранных дел Польши перечислило в субботу в Twitter объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР.
"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", - утверждается в тексте заявления. "Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России, - полагают в МИД Польши. - Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии".
Вместе с текстом опубликована инфографика под названием "Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР". Представленные примеры включают такие картины, как "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.
"Белорусский партизан"
17:01 18/01/2020
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