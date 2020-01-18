Отец объяснял, что денег в семье нет, чтобы нормально одеть школьников. Сам он потерял работу и считал, что его незаконно уволили. В ситуацию вмешалась Нацкомиссия по правам ребенка. Детям купили одежду и канцтовары, а прокуратура пообещала разобраться с увольнением. За счет районного бюджета детей одели и обули, купили канцелярские принадлежности, средства гигиены. Во время каникул для Арслана, Сабины и Карины Бабакулыевых организовали дополнительные занятия, чтобы они могли наверстать упущенное.





17 января на TUT.BY появилась новость о том, что у Рустама Бабакулыева местные власти намереваются забрать детей в приют.





Сам глава семьи не работает уже два года и работу искать не собирается. Он уверяет: его уволили незаконно и требует восстановления на прежнее место. Пока же семья живет на заработок супруги Рустама Марины, а это 450 рублей, пишет районная газета "Полымя"





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— Ситуация такова. На тот момент, когда история с семьей приобрела резонанс, мы проблему сняли — за средства районного бюджета детей одели, купили необходимые канцтовары и средства гигиены. И дети пошли в школу, где они, кстати, регулярно питаются. Старшие — два раза в день, младший ребенок — три раза. Дети ходили в школу и на каникулах. Для них была разработана специальная программа, чтобы подтянуть их по всем предметам. Мы понимали, что их отец вряд ли пойдет на работу, пока не получит ответ прокуратуры. Но вот ответ есть, а работы у него — нет. При этом мы несколько раз приезжали комиссией к ним в гости, однако ни попасть в дом, ни как-то договориться мы не можем. Одни только представители школы 14 раз приезжали в Великую Слободу, но попасть в дом смогли только два раза. И то — дальше коридора их не пустили. Сейчас у семьи есть задолженность по коммунальным платежам, дома холодно, дети спят в куртках, — рассказала порталу заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома Ольга Базар.





На этой неделе, по ее словам, в школе детей спросили, что они едят дома и хватает ли им еды. Оказалось, рацион скуден: картошка, блины, крупы. Рустам тоже говорит, что ситуация не ахти — денег порой нет даже на дрова.





17 января около 10 утра к дому семьи Бабакулыевых приехали начальник управления образования Кореличского райисполкома Ирина Осташевич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Ольга Базар, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрий Гришкевич и председатель Кореличс й районной организации Белорусского общества Красного Креста Светлана Санцевич. Они привезли с собой продукты питания и средства гигиены, приобретенные по линии Красного Креста. В это же время Ольге Базар поступил телефонный звонок о том, что местное хозяйство — КУСП «Черняховский-Агро», где трудится Марина Бабакулыева, — выделило семье 40 кило картофеля, 5 кг муки и столько же сахара, 5 пакетов макарон.









Рустам Бабакулыев встретил членов комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома на крыльце дома и наотрез отказался принять помощь:





— Тех продуктов, что вы принесли, хватит только на один день. А завтра семья снова будет голодать.





В дом для того, чтобы измерить температуру, мужчина членов комиссии не пустил. Принесенные пакеты с продуктами члены комиссии оставили на крыльце дома Бабакулыевых в надежде, что Марина или дети, вернувшись из школы, заберут принесенное домой.





Напомним, что Рустаму Бабакулыеву 25 октября 2019 года в день приезда членов Национальной комиссии по правам ребенка в очередной раз предложили трудоустроиться. Так, работая полеводом в КУСП «Черняховский-Агро», можно заработать от 300 до 600 рублей, слесарем на мехмастерских — от 450-500 рублей, техником-осеменатором с предварительном обучением — до 900 рублей. Однако мужчина по-прежнему настаивает на пересмотре его дела о якобы незаконном увольнении и просит содействия в Генеральной прокуратуре.





И даже если допустить, что Рустам Бабакулыев не хочет работать на государство, то сегодня, живя в сельской местности, можно заниматься натуральным хозяйством и содержать семью. Однако судя по пустым сараям с открытыми и покосившимися дверями, по запущенности двора дома, в котором живет семья, упавшему сгнившему забору, видно, что энергия главы семьи уходит на бесконечную переписку со всевозможными инстанциями и жалобы на местную власть.



