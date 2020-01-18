+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Мексике полиция нашла грузовик с 10 телами

Убитыми оказались представители коренного населения страны, игравшие в местном музыкальном коллективе Сенсасьон.

Полиция обнаружила грузовик с обгоревшими телами как минимум 10 человек в районе Чилапа-де-Альварес в штате Герреро на юго-западе Мексики. Об этом сообщает телеканал Televisa в субботу, 18 января.

Как выяснилось, жертвами злоумышленников стали представители коренного населения страны, которые входили в состав местного музыкального коллектива Сенсасьон.

Полиция предварительно установила, что музыканты попали в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления. Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было.


Напомним, что ранее в Мексике нашли массовое захоронение, откуда извлекли 18 тел. Пока не сообщается, когда было сделано захоронение, но известно, что оно было обнаружено в рамках расследования о похищениях людей наркокартелями. Удалось установить личности четырех погибших.

Также сообщалось, что в Мексике погибли 14 человек при перестрелке полиции и наркокартеля. Члены наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru