Белорус умер на отдыхе в Хургаде
Случай произошел неделю назад, передает tut.by.
34-летний минчанин умер в Хургаде на прошлой неделе в ночь с воскресенья на понедельник. По заключению врачей, причиной стала сердечная недостаточность, говорит источник. Мужчина был на курорте с женой, в семье также растет годовалый сын.
Известно, что с конца октября минувшего года в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. Причины смерти разные.
13:28 18/01/2020
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