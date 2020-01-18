Белорус умер на отдыхе в Хургаде

34-летний минчанин умер в Хургаде на прошлой неделе в ночь с воскресенья на понедельник. По заключению врачей, причиной стала сердечная недостаточность, говорит источник. Мужчина был на курорте с женой, в семье также растет годовалый сын.





Известно, что с конца октября минувшего года в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. Причины смерти разные.



