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На национальный отбор "Евровидения-2020" подано 95 заявок

Прием заявок на участие в Национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2020" завершен.

 Такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Поступило 95 заявок. Их прислали как начинающие исполнители, так и известные артисты. В их числе - Алексей Гросс, Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Жанет, группа Aura. Все поступившие композиции оценит экспертная фокус-группа и определит участников живого прослушивания. Их имена будут обнародованы на сайте Белтелерадиокомпании до 22 января включительно.


27 января на прослушивании в медиахолдинге специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса определят до 12 участников финала. До 6 марта разрешится главная интрига нацотбора. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае этого года.

Проект проводится Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.
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