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SOS! Уровень воды в Немане за последние десять лет снизился почти наполовину

Экологи бьют тревогу: река Неман продолжает мелеть




Как сообщили в Гроднооблгидромете, особенно сильно идет обмеления реки на протяжении последних шести лет. Сокращение воды в реке главным образом, объясняют бесснежными зимами. 

Самый высокий уровень воды в Немане зафиксирован в 1958 году - 893 сантиметра. Сегодня уровень воды находится на отметке 112 сантиметров. Снижение водности привело к тому, что практически все притоки Немана и сама река стали зарастать. Страдает не только подводный мир, но и животные, живущие у берегов реки: бобры, норки, птицы, выдры - их кормовая база также существенно сократилось, сообщает Радио "Рацыя".
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