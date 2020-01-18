Вы готовы? Где можно окунуться на праздник в Минске: список мест
На христианский праздник Крещение окунуться можно на 8 специально оборудованных местах столичных спасательных станций, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской городской организации ОСВОД.
И. о. председателя МГО ОСВОД Дмитрий Стаселько сказал, что в случае отсутствия льда на водоемах, можно будет окунуться в специально отведенных местах возле спасательных станций, которые оборудованы дорожками.
Итак, отпраздновать Крещение погружением в воду 19 января можно здесь:
Спасательная станция «Вяча» (водохранилище Вяча, Минский район, д. Пильница, 23 км от МКАД).
Спасательная станция «Дрозды» (водохранилище Дрозды, Минск, ул. Веснинка, 2а).
Спасательная станция «Заславль-1» (Минское море, Минский район, д. Заречье, 7 км от МКАД).
Спасательная станция «Заславль-2» (Минское море, Минский район, д. Качино, ул. Вокзальная, 10, 7 км от МКАД).
Спасательная станция «Комсомольское озеро» (Комсомольское озеро, Минск, ул. Прогрессивная, 29а).
Спасательная станция «Цнянская» (водохранилище Цнянское, Минск, ул. Кольцова)
Спасательная станция «Криница» (водохранилище Криница, Минский район, д. Заречье, 6 км от МКАД).
Спасательная станция «Птичь» (водохранилище Птичь, Минский район, д. Волчковичи, 5 км от МКАД).
Во всех остальных местах купания строго запрещены.
На Комсомольском водохранилище и водохранилище Дрозды в этом году будет особенно комфортно — зоны для купания будут красочно оформлены, оборудуют места для переодевания и добавят звуковое сопровождение. Также будут функционировать торговые точки.
Специалисты рекомендуют захватить с собой на окунание термос с горячим чаем, теплый халат с капюшоном, сланцы, резиновый коврик и полотенце. И напоминают, что перед погружением нельзя употреблять спиртные напитки.
13:48 18/01/2020
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