Миру предсказали новую Великую депрессию

Выступая в Институте мировой экономики Петерсона, Георгиева отметила, что на фоне сокращения неравенства между странами, наблюдавшегося в последние 20 лет, заметно выросло неравенство между различными группами населения, пишет lenta.ru

Она привела в пример ситуацию в Великобритании, где 10 процентов жителей страны контролируют богатства, сопоставимые с суммарным имуществом беднейшей половины населения. Аналогичная проблема наблюдается также в других странах Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей большинство членов ЕС, в том числе Францию и Германию, а также США, Австралию, Японию, Южную Корею и другие развитые страны.





По словам главы МВФ, излишнее неравенство препятствует экономическому росту и подпитывает популизм и политическую нестабильность. «Этот тревожный тренд в определенной степени напоминает происходившее в начале XX века, когда развитие техники и интеграция привели сначала к первому "позолоченному веку", затем к "ревущим двадцатым" и, наконец, к финансовой катастрофе», — заявила Георгиева.









Она добавила, что в настоящее время ситуация усложняется климатическим кризисом и усилением протекционизма. В результате высока вероятность, что для ближайшего десятилетия будут характерны неустойчивость финансового рынка и социальные волнения.





«Позолоченным веком» называют эпоху быстрого роста экономики США в конце XIX века. «Ревущие двадцатые» — десятилетие экономического процветания и культурного расцвета после завершения Первой мировой войны. Оно закончилось биржевым крахом в 1929 году, за которым последовала Великая депрессия — один из крупнейших мировых экономических кризисов в истории.





Ранее Георгиева предположила, что мировая экономика затормозится. Она спрогнозировала увеличение корпоративного долга и назвала такую ситуацию негативным последствием торговых войн.



