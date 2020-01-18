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На Брестчине церковь снова принципиально не станет освящать купели на Крещение

В этом году, как и в прошлом, церковь не будет освящать купели в Бресте, сообщили TUT.BY в пресс-службе епархии.



Купели на праздник Крещения на территории Бреста и Брестской епархии не освящают с прошлого года. Причину тому ранее объяснял священник Павел Юрченя: мол, в церковной среде бытует мнение о том, что крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются скорее частью народных традиций.

«Церковь не запрещает окунания на праздник Крещения, если человек здоров и может позволить себе во славу Божию и в воспоминание Крещения Спасителя погружение в холодную воду. Но одновременно надо понимать, что в этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий. Ведь можно встретить убеждения, что погружение омывает грехи, очищает и оздоравливает человека на предстоящий год и тому подобное. Подобное представление весьма чуждо церковному сознанию и переворачивает историческое основание данного обычая на языческое отношение к нему», — считает Павел Юрченя.

Несмотря на то, что купели не освящались, в прошлом году брестчане все равно пришли на Гребной канал и в другие популярные места крещенских окунаний, чтобы прыгнуть в прорубь.
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