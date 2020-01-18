В Мозыре "сотрудники спецподразделения" в масках ограбили квартиру
В Мозыре двое мужчин в масках ограбили квартиру. Они связали хозяина и хозяйку, забрали деньги и скрылись.
Как информирует в Telegram пресс-служба МВД, происшествие случилось в пятницу в 12:30. В мозырскую милицию позвонила женщина, которая рассказала о нападении. По её словам, злоумышленники представились "сотрудниками специального подразделения". Когда они ушли, хозяйка квартиры смогла развязаться и позвонила в милицию. Из её сумки исчезла большая сумма денег.
На поиск злоумышленников были ориентированы все наряды милиции. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и Департамента охраны.
10:28 18/01/2020
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