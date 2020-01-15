О чем же он писал в своих обращениях?





Фото взято с сайта 1reg.by





Вот текст одного из писем на имя Александра Лукашенко, пишет «Першы Рэгiен».





“Уважаемый Александр Григорьевич! Обратиться к Вам меня побудил и шокировал ответ Министерства Финансов на мое предложение к проекту Указа Президента Р. Б. по уплате транспортного сбора (налога, пошлины или плату за допуск к участию в дорожном движении), как его не назовешь. Суть одна.





Самое простое и на мой взгляд самое справедливое решение – привязка этого налога к 1 литру приобретенного топлива.

Я не хочу ставить под сомнение компетентность господина Конюшко, извините не знаю его инициалы и статус, рассматривавшего и готовившего мне ответ, но мне кажется они не уловили суть моего предложения или не хотели принять как альтернативу.





Я не предлагаю включить этот налог или пошлину, со слов Конюшко, в стоимость топлива, как отвечают мне из Министерства Финансов, а включать его в чек при оплате за потребленное топливо отдельной строкой «сбор с транспортных средств» или назвать его как-то по-другому, значения не имеет.





По моим расчетам этот сбор составляет 8 копеек за один физический литр. Он не зависит от цены топлива.





Пример по факту, сравнение действующего чека (прилагается) и предлагаемого образца чека:





Будет ли стоить бензин 0.5 евро или 1.5 евро – пошлина не изменится, а все равно останется 8 копеек с 1 литра. Например, стоимость бензина АИ-95 на 17.04.2019 года составляет 1,62 рубля. За 20 литров бензина пошлина составит 1 рубль 60 копеек.





Допустим на 1.01.20204 года цена 1 литра составит 2.4 рубля, сбор составит – 1 рубль 60 копеек за те же 20 литров бензина. Ссылка на «налоговый маневр» или цену нефти является не объективной и необоснованной.





Я еще раз повторяю, что при уплате любого косвенный налога, как НДС пошлины или сбора всегда страдают наименее бедные, незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и т.д.), так как уплата косвенных налогов не зависит от деятельности и дохода.





Например, НДС. Получает пенсионер 300 рублей пенсии, а руководитель или депутат ПП – 2000 рублей в месяц, все равно один и другой уплачивает 20% от стоимости 1 килограмма гречки, бензина или другого продукта.





Аналогично получается и в действующем и предлагаемом варианте Министерства Финансов с платой за участие в дорожном движении, подготовленном Вам на подпись.





С одного и другого будет взыскано примерно 150 рублей в год или помесячно как предлагается примерно 13 рублей в зависимости от веса автомобиля.





В моем варианте как раз наступает принцип социальной справедливости. Купил 20 литров топлива в месяц – заплатил 1.6 рубля пошлины. Купил 200 литров в месяц- заплатил- 16 рублей. Отсюда следует, что больше ездишь, больше платишь.





Мне, как и другим автовладельцам гораздо удобнее заплатить пошлину на заправке 1,5-2рубля в среднем за одну заправку. По информации работников автозаправки, в среднем заправляют 15-20 литров топлива. При этом никто не уклонится от уплаты за участие в дорожном движении. Уплата пошлины всех владельцев автотранспорта составит 100%.





А если необходимо человеку только один раз в месяц выехать, то тогда он должен платить за месяц. Даже если принять уплату посуточно, где гарантия, что пошлина будет уплачена всеми участниками дорожного движения.





Указывая на право законодательной инициативы, с этим я согласен. Очень длительная и почти бесперспективная процедура продвижения данного проекта Указа.





Но когда это затрагивает миллионы людей и вопрос очень актуален для автовладельцев и их семей и является неотложным, я не претендую на его авторство. Я могу назвать его как угодно или предложение к Указу Президента или свои взгляды на обсуждение данной темы, суть в другом: это самое простое и без затратное предложение.





Задача моих предложений к проекту Указа – унифицировать и привести к наиболее справедливому его взиманию с владельцев автотранспорта.









Как говорится в пункте 1 страницы 2 ответа Минфина о перспективе возможной полной отмены налоговой составляющей в стоимости нефтепродуктов так могу заметить, что НДС в налоговой составляющей отменить невозможно, а акцизы, дорожный сбор который уже заложен в стоимость автомобильного топлива, пошлины и другие налоговые платежи, это право Минфина, если они найдут другие источники пополнения бюджета, в чем я глубоко сомневаюсь. Я, как и другие автовладельцы будем только очень рады в уменьшении стоимости топлива для потребителей.





Точка зрения господина Конюшко о возможной утрате двух доходных источников бюджета – акцизов и госпошлины, которая якобы по мнению Минфина будет включаться в цену топлива, также бездоказательна. Предлагаемая мной госпошлина, по названию Минфина в цену топлива не включается. Она включается только в фискальный документ-чек автозаправочной станции отдельной строкой, чтобы не плодить другие дополнительные документы для взимания этого сбора.





Сумма госпошлины по прогнозам Минфина примерно 400 млн рублей в год так же останется неизменной. В Беларуси около 3 млн. легковых автомобилей. Более точная информация находится в статистических данных, которой у меня нет.





Расчет составлен из примерного пробега автомобиля 15 тыс. километров в год или 1200 литров расхода топлива.





0,08 руб. х 1200л х 3000000 автомобилей = 288 млн. рублей что является более 2/3 дохода бюджета от этого платежа.





По данным Министерства Финансов, объем поступлений в бюджет пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении от владельцев личного транспорта составляет около 2/3, это как раз та цифра около 260 млн. рублей в год. Добавить сюда грузовой и другой транспорт принадлежащий юридическим и физическим лицам и получится тех же 400 млн. рублей в год.





Мой вариант расчета в 8 копеек является не окончательным и приблизительным, как и оценка Министерства Финансов, она может быть изменена как в меньшую так и в большую сторону, а так же изменена и методика расчета, в связи с отсутствием у меня точных статистических данных.





При моем варианте так же будет частично уплачиваться пошлина в зависимости от количества приобретенного топлива для владельцев легкового транспорта иностранных граждан. Они пользуются дорогами Республики Беларусь, но в отличии от меня, пошлину за доступ к участию в дорожном движении не уплачивают. Что касается грузового автотранспорта иностранных владельцев, решение может быть принято любое.

Как выглядит проект указа, подготовленный Николаем Бричом

Предложения

К ПРОЕКТУ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по взиманию платы за участие транспортных средств в дорожном движении.





1. Плата за участие транспортных средств в дорожном движении (далее – дорожный сбор) взимается с транспортных средств на автозаправочных станциях в размере 8 (восемь) копеек с одного литра бензина или дизельного топлива, реализуемого в розничной торговле.





2. Дорожный сбор является фиксированным, не включается в стоимость автомобильного топлива и указывается отдельной строкой в чеке реализуемого топлива в конце суммы за оплату и не зависит от стоимости топлива.





3. Дорожный сбор может изменяться только с согласия и Указа президента Р.Б.





4. Освобождаются от уплаты дорожного сбора специальная строительная, сельскохозяйственная, дорожно-строительная техника, машины и механизмы, механизмы для обслуживания дорог, зеленых насаждений и газонов, транспорт для оказания медицинской помощи и МЧС, (кроме служебного), Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, других военных и воинских подразделений, автомобили для обеспечения и обслуживания социального обслуживания, внесенных в базу данных автозаправочных станций, путем расчета за автомобильное топливо по безналичному расчету специальными банковскими картами или чипами.





4.1. автомобили, техника и механизмы, указанные в пункте 4, путем подачи в ИМНС ежемесячных отчетных данных на основе чеков оплаты за топливо, выданных на автозаправочных станциях и данных путевых листов, уплаченных за наличный расчет.





4.2. компенсация за уплату дорожного сбора, перечисленных средств в п. 4.1. происходит ежемесячно после окончания учетного периода из средств дорожного сбора.





4.3. При отпуске автомобильного топлива со специализированных складов участникам дорожного движения указанным в пункте 4 при их оптовой продаже и имеющим собственные автозаправочные колонки , дорожный сбор не уплачивается и не указывается.





5. Компенсируется часть дорожного сбора: а) – инвалидам 1 и 2 группы при наличии зарегистрированного у него автомобильного или иного транспорта, прошедшего технический осмотр и имеющих медицинскую справку для управления данным техническим средством из расчета ежемесячного потребления 100 литров топлива; б) – неработающим инвалидам 3 группы, состоящим на пенсии по возрасту– из расчета 50 литров потребления топлива.





6. Компенсация лицам, указанным в п. а) и п. б) производится ежемесячно вместе с начислением пенсии по возрасту или с пенсией назначенной в связи с заболеванием.





7. Владельцам транспортных средств, оплатившим пошлину за доступ к участию в дорожном движении в 2019-2020 г.г, производится компенсация денежных средств с 1.01.2020 года за вычетом количества использованных полных месяцев в 2019 году и не использованных месяцев в 2020 году на момент введения данного Указа при предоставлении документов факта оплаты.





8. Плата за участие транспортных средств в дорожном движении за один литр используемого топлива вводится с «___» «____________» 2019 года





Перечень юридических лиц, указанных в пункте 4 предложений может быть изменен.





Что отвечают пенсионеру из Дрогичина на эти предложения Вот один из ответов из Министерства финансов.

Вот один из ответов из Министерства финансов.









Фото с сайта 1reg.by









И еще ответ:





Николай Брич пытается достучаться до президента через прессу

После переписки с различными инстанциями Николай Брич написал открытое обращение к Александру Лукашенко, в котором, в частности, рассказал:





“От почти уже годовой переписки с различными высшими органами власти начиная от Минфина, Совета министров, Администрации президента, Палаты представителей, вразумительного ответа я не получил. Последнее мое обращение на Вашу электронную почту возымело тот же результат.





Создается впечатление, что любые обращения граждан на Ваше имя, равно как и на имя председателя Брестского облисполкома по эффективному использованию бюджетных средств на ремонт дорог, попросту игнорируются. То ли из сложившейся практики, то ли попросту не имея свободного времени и большой Вашей занятости что бы их прочитать. Служащие аппарата вертикали власти самостоятельно принимают решения как поступать с этими обращениями.





Тогда зреет вопрос. Почему ответственные работники не докладывают лично Вам о содержании поступающих обращений на Ваше имя? Или это не интересно?





Предлагаю Вам прочитать мое электронное обращение, направленное лично Президенту Республики Беларусь.





[…]





Для Министерства финансов самое простое, чтобы ничего не делать, взять и разделить годовую сумму оплаты за пользование дорогами на 12 месяцев и тогда по их мнению они «осчастливят» народ. Установить камеры видеонаблюдения, установить штрафы, увеличить армию контролеров и т.д. и т.п. Надеюсь, Вы прочитаете мои предложения к Указу Президента, пояснительную записку к ним, всю мою переписку и сделаете свои выводы. В конечном итоге – Указ подписывать Вам!





И наконец: что нам главное – «шашечки» или ехать?” – обращается Николай Брич.







