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Маск собирается переправить на Марс около миллиона людей

Первым пассажиром космического корабля станет японский миллиардер

В ответ на вопрос одного из пользователей, Маск подтвердил, что к 2050 году планирует переправить на Марс около миллиона человек.
 
Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о планах на постройку кораблей Starship для доставки людей с Земли на Марс, о чем стало известно в его Twitter.
 
По словам Маска, в планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).

 

Также Маск подтвердил в комментарии одному из пользователей, что собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году. 
 

Он представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.
 
Как известно, первым космическим туристом на корабле Starship станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Он даже решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.
 
Напомним, Илон Маск заявил, что электромобили Tesla скоро могут стать "говорящими". Предполагается, что электрокары будут оповещать пешеходов о своем приближении на высоких скоростях.
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