Юлия Кочина. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель Дворца гражданских обрядов





"В этом году к нам стало поступать множество звонков от пар, которые хотят зарегистрировать брак 02.02.2020. Эта красивая дата выпала на воскресенье - наш выходной день, когда мы не расписываем. Но спрос рождает предложение. Решили сделать исключение: с сегодняшнего дня принимаем заявление на этот день. 2 февраля стать мужем и женой смогут порядка 20 пар", - пояснила Юлия Кочина.









По словам руководителя Дворца гражданских обрядов, большой спрос среди будущих молодоженов и на дату 20.02.2020 - весь день уже давно расписан. Было подано 28 заявлений, еще несколько "форточек" забронировано.