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Магия даты: 02.02.2020 и 20.02.2020. Сколько подано заявлений на регистрацию брака

Во Дворце гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома 02.02.2020 по графику выходной — дата выпадает на воскресенье.

Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель Дворца гражданских обрядов Юлия Кочина.

"В этом году к нам стало поступать множество звонков от пар, которые хотят зарегистрировать брак 02.02.2020. Эта красивая дата выпала на воскресенье - наш выходной день, когда мы не расписываем. Но спрос рождает предложение. Решили сделать исключение: с сегодняшнего дня принимаем заявление на этот день. 2 февраля стать мужем и женой смогут порядка 20 пар", - пояснила Юлия Кочина.


По словам руководителя Дворца гражданских обрядов, большой спрос среди будущих молодоженов и на дату 20.02.2020 - весь день уже давно расписан. Было подано 28 заявлений, еще несколько "форточек" забронировано.
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