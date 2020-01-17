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Португалию назвали лучшей страной в мире для пенсионеров

Португалия заняла первое место в ежегодном рейтинге лучших стран мира для пенсионеров, желающих переехать в другую страну (Annual Global Retirement Index).

На втором месте оказалась Панама, замыкает тройку лидеров Коста-Рика, пишет сайт euro-pulse.ru.

Составители рейтинга особенно отметили Португалию за высокий уровень жизни при доступных ценах, хорошие медицинские услуги, мягкий климат и дружелюбие местных жителей.

Рейтинг лучших стран для пенсионеров составляется на основе 4 основных критериев: простоты получения визы и вида на жительство; качества и доступности медицинских услуг; климата; уровня цен.


Рейтинг лучших стран мира для пенсионеров выпускает американский журнал International Living. Всего в рейтинге представлено 24 страны, из них 7 входят в Евросоюз (помимо Португалии это Франция, Испания, Ирландия, Италия, Мальта и Хорватия). Россия в рейтинге не фигурирует.
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