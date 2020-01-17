В Беларуси поменялись подходы к досрочным пенсиям

Работники, которые до 1 января 2009 года выработали не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, получат право на досрочную льготную пенсию согласно закону «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной пенсии согласно закону «О профессиональном пенсионном страховании». Это предусмотрено указом №15, который подписал сегодня Александр Лукашенко.