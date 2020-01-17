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Американские писатели поддержали Владимира Орлова

Свобода выражения мнений и собраний - это основные права человека.

Писательская организация PEN America считает, что штраф для белорусского писателя Владимира Орлова за прочтение своего эссе «Независимость - это ...» во время акции протеста в Минске является нарушением прав на свободу собраний и свободу слова, передает «Радыё Свабода».

«Белорусские власти сделали уже практически невозможным участие людей в мирных публичных акциях протеста, - заявила Полина Ковалева, руководитель евразийского сектора PEN America. - Теперь они наказывают людей за то, что те публично читают свои произведения. Свобода выражения мнений и собраний - это основные права человека, без которых не может быть значительного общественного диалога и дискуссии. Эта попытка заглушить голос известного писателя - особенно жесткое нарушение этих прав. PEN America присоединяется к призыву Белорусского ПЕН-центра немедленно снять все обвинения с Владимира Орлова».

Напомним, Владимира Орлова за участие в митинге 8 января в защиту независимости Беларуси суд наказал штрафом в 20 базовых величин (540 рублей).
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