Маск планирует за следующие 30 лет доставить на Марс миллион человек

К 2050 году компания SpaceX планирует доставить с Земли на Марс миллион человек, строя по сто кораблей Starship в год.





Об этом сообщил ее глава Илон Маск в Twitter, пишет hromadske.ua





Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут удачно расположены для полета (это происходит каждые 26 месяцев), SpaceX планирует доставлять на Марс по 100 тыс. человек.

Один из читателей Маска в Twitter уточнил, означает ли это, что компания собирается переправить на Марс около миллион человек к 2050 году. Бизнесмен подтвердил это предположение.



