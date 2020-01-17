Прям киношная история: 17-летняя Яна Д. бросила учёбу и сбежала с 47-летним мужчиной
Витебская милиция ищет 17-летнюю Яну Д. из Верхнедвинского района. Мать девушки обратилась в милицию — она подозревает, что её дочь сбежала из дома с 47-летним Сергеем З. Уже более полугода никакой связи с девушкой нет.
"Видимо, вне школы другой была"
"Знаем мы про эту историю. Она сама к нему бегала, — рассказывают Еврорадио в агрогородке Кохановичи под Верхнедвинском, где живёт семья Яны Д. — Силой её никто не увозил, сама летом убежала. Мужчина здешний, а Яна ему прохода не давала. Девушка считай что внучка его...
Но если бы он не захотел, то ничего бы и не было. Он и сам такой... Семья одна, вторая, третья. Дети в Полоцке и ещё где-то. Работы постоянной не было, сидел он".
Яна Д. из многодетной семьи. Девушка там самая младшая. В этом году она должна была получить диплом повара — но убежала с мужчиной старше её на 30 лет.
"Как ученица средних способностей, очень спокойная, замкнутая, — рассказывает Еврорадио директор Кохановичской школы Марина Творонович. — Она закончила 9 классов и ушла от нас. На курсы поваров пошла в Новополоцке.
В школе она была спокойная. На контакт особо с одноклассниками не шла. С некоторыми общалась, но, видимо, вне школы другой была".
"Нехороший рок на этой семье"
В агрогородке Кохановичи рассказали, что матери Яны не нравились отношения дочери со взрослым мужчиной. Поэтому пара и решила убежать.
"Семья неблагополучная, многодетная, — говорит местная жительница Валентина. — Мать Яны — сирота, воспитывалась в интернате, никогда не работала. Отец работал мастером по ремонту машин, но сильно пьёт. В общем, нехороший рок на этой семье висит".
Дядя Яны Геннадий Давыдёнок говорит, что Яна и Сергей любили друг друга, поэтому и убежали:
"Яна моя родная племянница. Моего брата дочь. Связалась с одним зэком и уехала с ним... Думаю, что убежали они в Украину, он оттуда родом был. Убежали вместе, ведь Сергея милиция ищет.
Матери Яны ничего не надо. Пятеро детей в семье, так никого она не растила. Все племянники или у меня, или у бабушки жили".
Геннадий уверен, что Яна убежала из-за матери, которая не хотела, чтобы дочь общалась со взрослым мужчиной:
"Мать написала заявление в милицию на Сергея. Если бы не влезла, то Яна и сейчас бы жила здесь. У них любовь была".
Куда убежала пара — неизвестно. Последний раз их видели в Минске. В милиции считают, что Яна и Сергей могли уехать из Беларуси. Правда, девушка оставила дома и документы, и телефон.
Всех, кто видел Яну и Сергея, сотрудники милиции просят сообщить в милицию.
17:44 17/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение