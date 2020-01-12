Беларусь и Польша максимально ускорят прохождение границы
Руководители таможенных служб Беларуси и Польши 16 января обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на границе двух стран.
Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.
Стороны договорились об актуализации договорно-правовой базы, развитии инфраструктуры пунктов пропуска и создании на этом участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.
В 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн. Это на 5% больше, чем в 2018 году.
17:05 17/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение