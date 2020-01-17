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В белорусских школах появятся... замполиты

В штатном расписании школ вводится новая должность - завуч по военно-патриотическому воспитанию.

В белорусских школах появятся... замполиты
Завучи по военно-патриотическому воспитанию появятся в ближайшее время в белорусских школах, об этом свидетельствуют изменения в Едином квалификационном справочнике должностей служащих, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

"В обязанности такого руководителя будут входить, в частности, планирование, организация и осуществление на основании учебно-программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что руководитель по военно-патриотическому воспитанию будет обеспечивать "реализацию идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи". 

Кроме того в его обязанности входит формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально-психологических качеств, необходимых для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе.


В министерстве образования Беларуси агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили информацию о данных изменениях.

"Действительно, такого рода специалисты будут работать в учреждениях образования", - сообщили там.

Изменения в Единый квалификационный справочник должностей служащих внесены постановлением №57 министерства труда и социальной защиты Беларуси от 21 ноября 2019 года.
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