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Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер

Премьер-министру Михаилу Мишустину теперь с этим жить: он – композитор, писал музыку к песням Григория Лепса.

Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер

Это не криминал, конечно, упаси Боже, но россияне сегодня наперебой упражняются в сарказме и, похоже, в ближайшее время не успокоятся. Уж оппозиционные политики – так точно.

Григорий Лепс, между прочим, с удивлением воспринял вопрос, действительно ли музыку к паре его песен написал тот самый Михаил Мишустин, которого скрупулезные граждане нашли в списках Российского авторского общества. Информацию о сотрудничестве с высокопоставленным композитором Лепс с ходу опроверг. 

А зря. Писал. Мишустин. Тот самый. И вряд ли Григорий хотел как-то специально дистанцироваться от этого: возможно реально не знал, не со всеми авторами нынче знакомятся исполнители, да и делами их занимаются продюсеры.

А вот Владимир Путин должен был знать о тайной страсти своего протеже. Но как раз Путина этот факт биографии в любом случае вряд ли смутит. Скорее наоборот: с песней оно как-то веселее будет. А ежели премьера-композитора совсем уж будут заклёвывать, президент наверняка вступится за него и пошутит как-нибудь в своем стиле на эту тему. Но уже по-доброму, чтобы поддержать.


Если вспомнить нефтяного магната Михаила Гуцериева, который пишет слова к половине текстов нашей эстрады, если вспомнить пламенного спикера МИДа Марию Захарову, чьи песни пели Зара, Наргиз и Катя Лель, получается странная тенденция: волки бизнеса и госслужбы вечерами после славной охоты массово приходят на залитую солнцем приторную опушку, где летают фанерные бабочки и прыгают увешанные перьями зайчики, чтобы поиграть на дудочке. 

Не для отчислений Российского авторского общества, конечно, а токмо ради душевных потребностей и реализации таланта. На чем еще душу отводить?

Талантливый человек талантлив во всем. Так может сказать нам Владимир Путин про этот эпизод с Мишустиным и Лепсом. Но при всем увлечении политической элиты, например, хоккеем никто из них ведь не выходит играть в КХЛ. И не в возрасте дело: просто там должны играть сильнейшие, иначе невозможно. 

А в случае с российской эстрадой, получается, уровень песен на ней такой, что покупают не талант, а связи и статус. Можно. Прокатит. Выгодно. Когда всё равно, чьё брать, берут у тех, у кого пиджак подороже. 

Потом это превращается в веселые казусы: если Гуцериев трехкратный поэт года, то Мишустин теперь, по идее, должен стать композитором века.

И еще скажите спасибо, что сам Владимир Владимирович песен не пишет. Хотя… Амфоры со дна доставал, стерхов за собой в небо уводил… Может, мы чего-то не знаем?
Константин Баканов, sobesednik.ru
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