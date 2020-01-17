Белорус погиб на горнолыжном курорте в Словакии





Несчастный случай произошел днем 16 января на курорте "Ясна", расположенном на горе Хопок в центральной части страны.





После столкновения 28-летний белорус потерял сознание. Когда на место прибыли спасатели, мужчина был без признаков жизни. Ему попытались помочь врачи, вылетевшие из города Попрад. Но, несмотря на все усилия медиков, молодой человек умер.





Лыжник, с которым столкнулся белорус, - 38-летний гражданин Словакии. Его госпитализировали с травмой головы и грудной клетки.





Местная полиция и спасатели приступили к расследованию инцидента







