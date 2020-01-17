Самое абсурдное преступление
Иногда под уголовную ответственность подпадают деяния абсолютно бессмысленные и даже не причинившие никому особого вреда.
Заместитель начальника отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних МВД, подполковник Олег Максимов рассказал «Нашай ніве» о самом абсурдном случае из его практики:
«Один минский школьник не то подсмотрел, не то как-то украл пароль друга от ВКонтакте, зашел на его страницу и поменял статус. Пользы никакой. Зачем — не понятно. Но это считается преступлением, за которое предусмотрена ответственность».
Действительно, в Уголовном Кодексе РБ есть статья 350, предусматривающая наказание за «модификацию компьютерной информации». Под неё подпадает в том числе изменение статуса в чужом аккаунте в социальной сети.
Наказание варьируется от штрафа до 3 лет лишения свободы. А если чужой пароль поменять, то можно загреметь за решетку на 5 лет!
Источник: gazetaby.com
10:59 17/01/2020
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