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Интермальчики или веб-проституция дороже? Час платной любви в Беларуси стоит от 10 до нескольких тысяч долларов

Проститутки в Беларуси берут за час от 10 до нескольких тысяч долларов. Такой диапазон назвал в программе ОНТ «Марков. Ничего личного» начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.


«Всё это измеряется в условных единицах. Мне как специалисту совершенно не важно, сколько она стоит: 10 долларов за сеанс или две-три тысячи», — сказал он.

Геннадий Казакевич отметил, что традиционные формы проституции отошли в прошлое: гостиничные, уличные, надомные или банные. Сегодня есть веб-проституция, эскорт-услуги.


По оценке правоохранителей, в Беларуси 2500-3000 мужчин и женщины занимаются проституцией. Геннадий Казакевич сообщил, что в нашей стране набирает обороты мужская проституция. За прошлый год к административной ответственности было привлечено около 100 мужчин.

«Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция – мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст – от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», — сказал Геннадий Казакевич.
reform.by
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