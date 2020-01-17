Интермальчики или веб-проституция дороже? Час платной любви в Беларуси стоит от 10 до нескольких тысяч долларов
Проститутки в Беларуси берут за час от 10 до нескольких тысяч долларов. Такой диапазон назвал в программе ОНТ «Марков. Ничего личного» начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.
«Всё это измеряется в условных единицах. Мне как специалисту совершенно не важно, сколько она стоит: 10 долларов за сеанс или две-три тысячи», — сказал он.
Геннадий Казакевич отметил, что традиционные формы проституции отошли в прошлое: гостиничные, уличные, надомные или банные. Сегодня есть веб-проституция, эскорт-услуги.
По оценке правоохранителей, в Беларуси 2500-3000 мужчин и женщины занимаются проституцией. Геннадий Казакевич сообщил, что в нашей стране набирает обороты мужская проституция. За прошлый год к административной ответственности было привлечено около 100 мужчин.
«Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция – мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст – от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», — сказал Геннадий Казакевич.
09:52 17/01/2020
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