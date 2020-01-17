



«Всё это измеряется в условных единицах. Мне как специалисту совершенно не важно, сколько она стоит: 10 долларов за сеанс или две-три тысячи», — сказал он.





Геннадий Казакевич отметил, что традиционные формы проституции отошли в прошлое: гостиничные, уличные, надомные или банные. Сегодня есть веб-проституция, эскорт-услуги.









По оценке правоохранителей, в Беларуси 2500-3000 мужчин и женщины занимаются проституцией. Геннадий Казакевич сообщил, что в нашей стране набирает обороты мужская проституция. За прошлый год к административной ответственности было привлечено около 100 мужчин.





«Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция – мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст – от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», — сказал Геннадий Казакевич.



