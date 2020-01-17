Что это было: на продажу вышла первая кукла-трансгендер?





Как сообщает The Sun, несмотря на то, что кукла одета в женское платье и выглядит как девочка, она имеет мужские гениталии.





Следует отметить, что данная кукла является первой в своем роде.





Также есть информация о том, что все заключается в производственном браке.





Предположительно, на фабрике по их производству ошибочно надели женскую голову на мужское тело куклы.



