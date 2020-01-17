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Что это было: на продажу вышла первая кукла-трансгендер?

В Новосибирском магазине «Планета игрушек» на продажу выставлена кукла, которую можно считать трансгендером.


Как сообщает The Sun, несмотря на то, что кукла одета в женское платье и выглядит как девочка, она имеет мужские гениталии.

Следует отметить, что данная кукла является первой в своем роде.

Также есть информация о том, что все заключается в производственном браке.

Предположительно, на фабрике по их производству ошибочно надели женскую голову на мужское тело куклы.
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