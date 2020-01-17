Что это было: на продажу вышла первая кукла-трансгендер?
В Новосибирском магазине «Планета игрушек» на продажу выставлена кукла, которую можно считать трансгендером.
Как сообщает The Sun, несмотря на то, что кукла одета в женское платье и выглядит как девочка, она имеет мужские гениталии.
Следует отметить, что данная кукла является первой в своем роде.
Также есть информация о том, что все заключается в производственном браке.
Предположительно, на фабрике по их производству ошибочно надели женскую голову на мужское тело куклы.
09:40 17/01/2020
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