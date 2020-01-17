Ужас! За год в Беларуси от педофилов пострадали почти 500 детей

Об этом в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич, с ообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





По словам представителя органов правопорядка, в Беларуси имеется специальное программное обеспечение, позволяющее в режиме реального времени видеть IP-адреса граждан, которые ищут контент сексуального характера с участием малолетних. Также специалист отмечает, что подобных запросов немало.





Борются правоохранители с интернет-ресурсами, которые содержат информацию о наркотиках или откровенные фото малолетних, с помощью Мининформа. Доступ к такому контенту просто блокируется. К слову, только из-за наркотиков в минувшем году было обнаружено 400 ресурсов. Также проверяется информация о потенциальных пользователях. Особенно если речь идет о педофилии.









Г. Казакевич отметил, что за последние 6 лет количество выявленных преступлений сексуального характера в отношении детей возросло в 22 раза. При этом количество педофилов — в 7 раз. Так, только в прошлом году от педофилов пострадали 487 детей по всей республике.





Именно поэтому по инициативе МВД в взаимодействии с международными организациями был разработан ресурс Kids.pomogut.by. Он является осведомителем для ребенка о потенциальных угрозах Сети.



