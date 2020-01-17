Опять весна на белом свете! Персики зацвели зимой в Беларуси
Персики зацвели в Беларуси, сообщила газета "Жыццё Палесся".
Первые европейские персики начинают цвести в апреле и дозревают до июня. Однако климат меняется, и уже в январе на юге Беларуси, в Мозыре, зацвели персиковые деревья.
"Из-за понижения температуры атмосферного воздуха в ночное время много цветков южное деревце уже сбросило, но рядом на ветках появилось много других набухших почек и бутонов, которые при условии плюсовой температуры вот-вот распустятся", - сообщило издание.
09:28 17/01/2020
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