"В г.Ухань Китайской народной Республики зарегистрирована вспышка пневмонии предположительно коронавирусной этиологии. Всего с начала вспышки заболело более 60 человек, зарегистрирован 1 летальный исход. Заболевание в большинстве случаев протекает в легкой и средней степени тяжести. Передачи вируса от человека к человеку пока не зарегистрировано", - рассказали в центре.





По информации ведомства, в ВОЗ призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового заболевания, но государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.





Туристам, выезжающим в Китай, рекомендуется избегать контактов с животными, птицами; посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм; употребления сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц, мяса, птицы, морепродуктов; тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.





Кроме того, продолжили в центре, вспышка высокопатогенного гриппа птиц, вызванного вирусом гриппа A(H5N8) зафиксирована в Польше недалеко от границы с Беларусью и Украиной. "В настоящее время отсутствуют сведения об опасности данного штамма вируса гриппа для человека, случаев заболевания гриппом, вызванным указанным возбудителем, среди населения не зарегистрировано", - отметили там.





Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, лицам, совершающим поездки в затронутые птичьим гриппом страны, рекомендуется избегать контакта с домашней и дикой птицей, особенно с мертвыми птицами или дикими птицами, проявляющими признаки болезни (дискоординация движений – вращательное движение головой, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние, цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание).





Также туристам не рекомендуется покупать для питания мясо птиц, полуфабрикаты из мяса птицы и яйца в местах несанкционированной торговли.



