Найти человека: в Минске ищут пропавшего школьника

Мальчик ушел из дома вчера утром и до сих пор не вернулся.





Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.





Подростка зовут Никита Тимирбулатов, в Минске проживает на улице Кнорина.









Школьник ушел из дома накануне утром, с тех пор о его местонахождении нет информации. Мать мальчика надеялась, что сын вернется, поэтому сообщила о его исчезновении в милицию только сегодня в 7 часов вечера.





Приметы пропавшего: выглядит на 17-18 лет, рост 177 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы до плеч.





В день исчезновения мальчик был в сером пальто до колена, темных джинсах, коричневой шапке и черных ботинках, пишет belnovosti.by





МВД просит граждан, располагающих информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом в милицию.





Фото: МВД



