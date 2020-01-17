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Найти человека: в Минске ищут пропавшего школьника

В Минске милиция ведет поиски пропавшего 16-летнего подростка.

Мальчик ушел из дома вчера утром и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

Подростка зовут Никита Тимирбулатов, в Минске проживает на улице Кнорина.


Школьник ушел из дома накануне утром, с тех пор о его местонахождении нет информации. Мать мальчика надеялась, что сын вернется, поэтому сообщила о его исчезновении в милицию только сегодня в 7 часов вечера.

Приметы пропавшего: выглядит на 17-18 лет, рост 177 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы до плеч.

В день исчезновения мальчик был в сером пальто до колена, темных джинсах, коричневой шапке и черных ботинках, пишет belnovosti.by.

МВД просит граждан, располагающих информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом в милицию.

Фото: МВД
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