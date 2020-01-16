Взрыв в Бресте: рухнули 200 квадратных метров гаражей

ЧП произошло в областном центре в четверг, 16 января. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.





Взрыв в гаражном кооперативе Бреста на улице Коммерческая прозвучал в конце рабочего дня, примерно в 16.40 часов. По вызову на место происшествия незамедлительно выбыли наряды спасателей. Картина предстала удручающая: около 200 квадратных метров гаражей лежали в руинах, под завалами на небольшой площади начался пожар, пострадали люди.





– Спасены и переданы медикам трое пострадавших: двое мужчин и женщина. У них травмы различной степени тяжести, – пояснили в пресс-службе.





Открытого огня на месте ЧП не было, пламя было скрыто завалами. Площадь горения была примерно 10 квадратных метров, огонь оперативно локализовали и ликвидировали пожарные.









– На месте происшествия с помощью инженерной техники спасатели проводили разборку строительных конструкций. Кроме строений в результате взрыва повреждены 5 авто: две машины оказались под рухнувшими гаражами, еще три – стояли рядом, но также повреждены строительными конструкциями, – уточнили в МЧС.





На данный момент причина взрыва еще не установлена.