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28-летний белорус погиб в Словакии, столкнувшись с другим лыжником

16 января в Словакии на лыжном курорте "Ясна" погиб 28-летний лыжник из Беларуси, сообщает горноспасательная служба Словакии.

Спасателей вызвали на место столкновения двух лыжников. Один из участников инцидента от столкновения потерял сознание. Он лежал без признаков жизни. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию. Потом к ним присоединился врач, которого доставили из аэропорта города Попрад. Однако спасти жизнь белорусскому лыжнику они не смогли, передает "Еврорадио".

Второй лыжник — 38-летний житель Словакии. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки.

Причину происшествия выясняют полиция и спасатели.
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