28-летний белорус погиб в Словакии, столкнувшись с другим лыжником

Спасателей вызвали на место столкновения двух лыжников. Один из участников инцидента от столкновения потерял сознание. Он лежал без признаков жизни. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию. Потом к ним присоединился врач, которого доставили из аэропорта города Попрад. Однако спасти жизнь белорусскому лыжнику они не смогли, передает "Еврорадио"





Второй лыжник — 38-летний житель Словакии. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки.





Причину происшествия выясняют полиция и спасатели.