В Гомеле появился диагональный пешеходный переход

На новом переходе перейти дорогу в нужном направлении теперь будет гораздо быстрее. При этом можно будет пересечь улицу и перпендикулярно тротуарам, как раньше, пишет reform.by









На перекрестке установлены дополнительные диагональные светофоры. И старые, и новые светофоры будут работать круглосуточно.





Если опытный переход покажет себя хорошо, то в дальнейшем диагональные переходы могут появиться и на других загруженных перекрестках, и не только в Гомеле, но и в районных городах, сообщает УВД Гомельского облисполкома.