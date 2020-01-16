Мать-одиночку переселили в дом, на котором висит бешеный долг





Жительницу Борисова Екатерину Ющенко с 10-летним сыном местные власти выселили из дома. Барак, в котором они ютились, признали непригодным для жизни, пишет "Еврорадио"





Взамен Екатерине предложили жилье в многоквартирном доме. Когда женщина оформила его на себя — узнала, что прошлый хозяин оставил бешеную задолженность за электричество. Мать-одиночка не знает, где взять $340, чтобы погасить ее.





Жилье с задолженностью





Екатерина Ющенко — социальная сирота. После выхода из детского дома в 18 лет в наследство от матери девушка получила старый барак в Борисове, на улице Карла Маркса. Там она прожила 15 лет, пока не узнала, что здание признали аварийным и его будут сносить.





"Барак идет под снос с 2010 года, — рассказывает журналистам Екатерина Ющенко. — Но его до сих пор не снесли, а только приказали выселиться жителям. Мне предложили жилье в районе старого города. Дом без света и с задолженностью от прошлого хозяина. Электролинии от столба к дому нет: ее обрезали за неуплату".





От предложенного жилья Екатерина отказалась и не захотела уезжать из дома, который получила в наследство. Женщина добавляет, что за годы жизни сделала там ремонт и создала нормальные условия для себя и сына.





Унитарное предприятие "Жилье" Борисовского райисполкома, которое занимается вопросами недвижимости в городе, подало на Екатерину в суд. Женщину с сыном выселили из дома.



