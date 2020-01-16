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Казах вербовал белорусок для "интимной" работы в России - желающие нашлись

В Могилеве мужчина обвиняется в попытке вывоза девушек для занятия проституцией

По данным следствия, в ноябре 2019 года 41-летний гражданин Республики Казахстан в интернете, обещая высокие заработки, убедил трех девушек, проживающих в Могилеве, выехать в российский Новосибирск для занятия проституцией. 



Для их сопровождения мужчина приехал 20 ноября в Могилев, где встретился с ними и окончательно обсудил условия их нахождения в России, а также продемонстрировал купленные на их имя билеты на самолет. 

На следующий день, когда обвиняемый вместе с девушками совершал посадку в маршрутный автобус, он был задержан сотрудниками милиции.

В ходе расследования уголовного дела, допроса потерпевших, а также по итогам исследования телефона мужчины, установлена его причастность к совершенному преступлению. 


Ему предъявлено обвинение в покушении на организацию занятия проституцией, сопряженном с вывозом лиц за пределы государства. 

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.
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