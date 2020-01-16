По данным следствия, в ноябре 2019 года 41-летний гражданин Республики Казахстан в интернете, обещая высокие заработки, убедил трех девушек, проживающих в Могилеве, выехать в российский Новосибирск для занятия проституцией.













Для их сопровождения мужчина приехал 20 ноября в Могилев, где встретился с ними и окончательно обсудил условия их нахождения в России, а также продемонстрировал купленные на их имя билеты на самолет.





На следующий день, когда обвиняемый вместе с девушками совершал посадку в маршрутный автобус, он был задержан сотрудниками милиции.





В ходе расследования уголовного дела, допроса потерпевших, а также по итогам исследования телефона мужчины, установлена его причастность к совершенному преступлению.









Ему предъявлено обвинение в покушении на организацию занятия проституцией, сопряженном с вывозом лиц за пределы государства.





К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.