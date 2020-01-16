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Бобруйчанин до смерти избил старого отца - начинается суд

Генеральная прокуратура направила в Могилевский областной суд уголовное дело в отношении жителя Бобруйска, который обвиняется в убийстве отца.


В милицию о том, что в квартире находится погибший мужчина, сообщила бригада скорой помощи, которую вызвал обвиняемый. Следователи установили, что смерть пожилого мужчины была насильственной, и задержали сына убитого.

"47-летнему обвиняемому инкриминировано убийство с особой жестокостью престарелого отца, находившегося в беспомощном состоянии", - сообщили Sputnik в четверг в генпрокуратуре.

Эксперты установили, что смерть пожилого мужчины, который был не в состоянии оказать активное сопротивление, наступила на месте происшествия – ему было нанесено около 60 ударов руками и ногами, рассказали прокуроры. По их словам, в момент совершения преступления обвиняемый был пьян.

"Он и ранее избивал отца, а также привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте", – рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый годами нигде не работал, по месту жительства характеризовался отрицательно, состоял на учете в органах внутренних дел. Прокурор оставил его до суда под арестом.

Ранее сообщалост, что сын убитого убеждал медиков, что его отец сам упал и нанес себе телесные повреждения. 
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