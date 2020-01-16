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Беда пришла на улицу Беды: минчанин погиб, выпав из окна

Следователи Советского района Минска проводят проверку по факту гибели мужчины, чье тело было обнаружено на козырьке одного из многоэтажных домов на улице Беды

Предварительно установлено, что погиб мужчина в возрасте 52 лет. При первоначальном осмотре установлено, что на его теле имеются характерные признаки падения с высоты.

Однако пока неизвестно, с какого этажа жилого дома он упал, передает sputnik.by.

Проверку по факту гибели проводит Советский РОСК.
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