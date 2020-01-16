Беда пришла на улицу Беды: минчанин погиб, выпав из окна

Предварительно установлено, что погиб мужчина в возрасте 52 лет. При первоначальном осмотре установлено, что на его теле имеются характерные признаки падения с высоты.





Однако пока неизвестно, с какого этажа жилого дома он упал, передает sputnik.by





Проверку по факту гибели проводит Советский РОСК.



















