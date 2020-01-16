



По информации Еurekalert, результаты этого исследования свидетельствуют о том, что по итогам прошлого года температура воды в океанах рекордно повысилась, и она стала максимальной за всю историю наблюдений.





Ученые из разных стран рассказали, что последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдения за океаническими водами.





По их словам, средняя температура продолжает расти, причем процесс ускоряется. Ученые настоятельно призывают руководство всех стран обратить внимание на эти изменения.





В прошлом году температура океана повысилась рекордно, и она стала выше средней за период с 1981 по 2010 годы примерно на 0,075 градуса Цельсия. Авторы работы также отмечают, что в прошлом году были побиты рекорды, которые фиксировались в предыдущие годы для глобального потепления.









Это означает, что прежние прогнозы исследователей были ошибочными, и на самом деле процесс климатических изменений протекает намного быстрее.





«Глобальное потепление реально, и оно ухудшается. И это только вершина айсберга в будущем. К счастью, мы можем что-то с этим сделать: мы можем использовать энергию более разумно и диверсифицировать наши источники энергии. У нас есть силы, чтобы решить эту проблему», - подчеркнули специалисты.