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Шок! В российских рыбных консервах снова обнаружили паразитов

Консервы с гельминтами продавали в магазинах Гомельской области, но, не исключено, что такие же до сих пор продаются где-нибудь рядом с вами.
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Гомельская областная инспекция Госстандарта в торговой сети области выявила несоответствие реализуемых рыбных консервов требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ГОСТ 13272-2009 «Консервы из печени рыб. Технические условия» по требованиям безопасности, а именно  по органолептическому показателю — наличию посторонних примесей – видимых гельминтов на поверхности кусочков печени, а также в выделившимся жире для консервов рыбных стерилизованных.

В печени трески балтийской натуральной с маркировкой «MaxiFISH» - производитель ООО «Сервис Партнер», Российская Федерация г. Калининград - обнаружены видимые  гельминты.

В  консервах из печени рыб стерилизованных — Печень трески натуральная с маркировкой «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба», Российская Федерация, г. Домодедово, Московская область, на поверхности кусочков печени также обнаружены видимые гельминты.

Вышеуказанные наименования рыбных консервов запрещены к ввозу и обращению на территории Беларуси.

Консервы должны быть изъяты из обращения.

При обнаружении в торговой сети вышеуказанных наименований продукции граждан просят сообщить по телефону: 80232 68-43-97.

Если же вы приобрели данную продукцию ранее, следует возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения.
"Белорусский партизан"
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